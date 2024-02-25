Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА. Также рассказали, есть ли пострадавшие и повреждения жилого фонда.

Смотрите также Оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами": есть ли попадания и пострадавшие

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В результате вражеской атаки есть повреждения объекта инфраструктуры

В ОВА сообщили, что утром 25 февраля российский агрессор в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области. По вражеским целям стреляли силы ПВО.

Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры,

– отметили в военной администрации.

Добавили, что информация о пострадавших или повреждения жилого фонда не поступала.

Важно Россия ночью пыталась нанести удар 18 "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО, где именно

Кстати, в 04:56 Воздушные силы предупредили, что на в направлении Хмельницкого направляется группа "Шахедов".

Обратите внимание Погибли два человека: в Днепре завершили спасательные работы на месте попадания в многоэтажку

Коротко, что известно о ночной атаке россиян