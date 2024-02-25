Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА. Также рассказали, есть ли пострадавшие и повреждения жилого фонда.
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В результате вражеской атаки есть повреждения объекта инфраструктуры
В ОВА сообщили, что утром 25 февраля российский агрессор в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области. По вражеским целям стреляли силы ПВО.
Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры,
– отметили в военной администрации.
Добавили, что информация о пострадавших или повреждения жилого фонда не поступала.
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Коротко, что известно о ночной атаке россиян
- Заметим, что первые взрывы в Хмельницкой области этой ночью прогремели около 05:08. Вскоре прозвучали снова. В частности, через 15 минут. Уже в третий раз в области грохотало в 05:38.
- Добавим, что в целом Россия выпустила ночью 25 февраля на Украину 18 "Шахедов". Почти все дроны, в частности, 16, сбили защитники неба.
- Российские БПЛА уничтожили в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областей.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики пытались уничтожить систему ПВО. Для этого агрессор использовал ракеты типа Х-31П. Впрочем, успеха враг не имел. Российские ракеты сбили над акваторией моря.
- Глава Киевской ОВА отметил, что благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры области не зафиксировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
- Кравченко добавил, что падение обломков сбитых российских целей произошли на открытой территории за пределами населенных пунктов. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки агрессора.