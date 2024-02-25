В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "Шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.
Ночью уничтожено 16 "Шахедов": где сбивали дроны
В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал наше государство 18-ю ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска, что в России, и мыса Чауда - в оккупированном Крыму.