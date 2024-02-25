Як констатують в Повітряних силах, окупанти випускали цілі з Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та з мису Чауда, що в окупованому Криму. Більшість безпілотників вдалось ліквідувати.
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Нічна атака і робота ППО
Отже, українській протиповітряній обороні вдалось ліквідувати 16 з 18 "Шахедів", що випустили росіяни. Працювали:
- мобільно вогневі групи Сил оборони;
- зенітними ракетними підрозділами;
- авіація Повітряних Сил.
Знищено 16 ударних БпЛА. Вночі противник атакував 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed,
– йдеться в повідомленні.
Додамо, що дрони ліквідували в межах таких областей:
- Полтавська;
- Київська;
- Хмельницька;
- Миколаївська (3 дрони);
- Кіровоградська (2 дрони);
- Дніпропетровська (1 дрон);
- Запорізька;
- Херсонська (1 дрон).
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнював, що вкотре під ударом була Нікопольщина: "Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає", – написав посадовець, додаючи, що приземлили БпЛА у Новомосковському районі.