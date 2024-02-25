Як констатують в Повітряних силах, окупанти випускали цілі з Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та з мису Чауда, що в окупованому Криму. Більшість безпілотників вдалось ліквідувати.

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Нічна атака і робота ППО

Отже, українській протиповітряній обороні вдалось ліквідувати 16 з 18 "Шахедів", що випустили росіяни. Працювали:

  • мобільно вогневі групи Сил оборони;
  • зенітними ракетними підрозділами;
  • авіація Повітряних Сил.

Знищено 16 ударних БпЛА. Вночі противник атакував 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed,
– йдеться в повідомленні.

Додамо, що дрони ліквідували в межах таких областей:

  • Полтавська;
  • Київська;
  • Хмельницька;
  • Миколаївська (3 дрони);
  • Кіровоградська (2 дрони);
  • Дніпропетровська (1 дрон);
  • Запорізька;
  • Херсонська (1 дрон).

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнював, що вкотре під ударом була Нікопольщина: "Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає", – написав посадовець, додаючи, що приземлили БпЛА у Новомосковському районі.