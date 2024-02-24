У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни вчергове атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Повітряні сили оголошували про тривогу в деяких регіонах, починаючи з вечора 23 лютого 2024 року.
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Що відомо про нічну атаку окупантів
Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе,
– повідомили військові.
Сили оборони Півдня України відзвітували, що ворог вночі підступно атакував Україну, запустивши з акваторії Чорного моря дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожа зброя здійснювала складне маневрування над прибережними населеними пунктами та вглиб країни, зокрема, до центральних регіонів.
На Півдні підрозділи протиповітряної оборони збили 12 ворожих дронів:
- 2 – над Миколаївщиною,
- по 5 – над Кіровоградщиною та Одещиною.
Окрім того, вороги атакували керованими авіаційними ракетами Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. Наші військові збили дві ракети:
- одну – на Кіровоградщині;
- другу – на Миколаївщині.