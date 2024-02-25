Какие последствия российской атаки, есть ли попадания и пострадавшие, рассказали в Киевской ОВА. Там отметили, что тревога длилась два часа, передает 24 Канал.
Кстати Россия ночью пыталась нанести удар 18 "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО, где именно
Какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину
Глава ОВА отметил, что этой ночью в области работали силы ПВО.
Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет,
– рассказал Руслан Кравченко.
Также чиновник добавил, что падение обломков сбитых целей произошло на открытой территории за пределами населенных пунктов. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.
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Что известно о ночной атаке агрессора
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 25 февраля оккупанты запустили по Украине 18 "Шахедов". Почти все 16 дронов-камикадзе защитники неба уничтожили.
- Вражеские беспилотники сбили в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областей.
- Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытались уничтожить систему ПВО на Юге. Для этого враг использовал ракеты типа Х-31П. Впрочем, эта мера успеха не имела. Российские ракеты сбили над акваторией моря.