Які наслідки російської атаки, чи є влучання та постраждалі, розповіли в Київській ОВА. Зауважили, що тривога тривала дві години, передає 24 Канал.

До речі Росія вночі намагалася завдати удару 18 "Шахедами": скільки дронів збила ППО, де саме

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину

Очільник ОВА зазначив, що цієї ночі в області працювали сили ППО.

Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих не має,

– розповів Руслан Кравченко.

Також додав, що падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.

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Що відомо про нічну атаку агресора