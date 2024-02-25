Які наслідки російської атаки, чи є влучання та постраждалі, розповіли в Київській ОВА. Зауважили, що тривога тривала дві години, передає 24 Канал.
До речі Росія вночі намагалася завдати удару 18 "Шахедами": скільки дронів збила ППО, де саме
Які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину
Очільник ОВА зазначив, що цієї ночі в області працювали сили ППО.
Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих не має,
– розповів Руслан Кравченко.
Також додав, що падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.
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Що відомо про нічну атаку агресора
- У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 25 лютого окупанти запустили на Україну 18 "Шахедів". Майже всі – 16 дронів-камікадзе захисники неба знищили.
- Ворожі безпілотники збили в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької та Херсонської областей.
- Наталія Гуменюк розповіла, що бійці Путіна намагалися знищити систему ППО на Півдні. Для цього ворог використав ракети типу Х-31П. Втім, успіху не мав. Російські ракети збили над акваторією моря.