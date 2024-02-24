Наразі на місці подій у Дніпрі завершили всі необхідні рятувальні роботи. Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу.

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У багатоповерхівці у Дніпро завершили рятувальні роботи

У ДСНС розповіли, що 24 лютого о 08:00 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев'ятиповерхівку.



У багатоповерхівці у Дніпрі, в яку влучили окупанти, завершили рятувальні роботи / Фото ДСНС

Внаслідок ворожого удару загинув чоловік і жінка. Надзвичайники дістали тіла людей з-під завалів,

– зазначили у службі.

Крім того, внаслідок ворожої атаки були травмовано 7 людей, з яких 2 госпіталізували до лікарні.

Частину жителів багатоповерхівки відселять

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до жителів пошкодженої багатоповерхівки. За його словами, після висновків технічного звіту фахівців 18 квартир доведеться відселити.

Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла – як ми робили для людей зі 118-го будинку на Перемозі,

– сказав він.

Міський голова також зауважив, що у вцілілій частині будинку стан комунікацій дозволяє "закільцювати" воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці осель зможуть залишитися у себе.

Філатов зі стриманим оптимізмом також наголосив, що, оскільки цей будинок цегляний, а не панельний, то є хороші шанси щодо швидкої відбудови розбитих секцій, що дозволить повернути людям квартири, скоріш за все, навіть з мінімальним ремонтом.

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