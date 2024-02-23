Власне, у ніч на 23 лютого загарбники випустили по нашій державі дрони-камікадзе. На місце події після обстрілу одразу приїхали представники правоохоронних органів. Зокрема, вони допомагали людям.
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Перші миті після атаки на Дніпро
"Шановні, будь ласка, відійдіть трішки в бік. Є хто поранений", – чути на перших секундах відео, яке зняли патрульні поліцейські Дніпра.
З наступних кадрів можна зрозуміти, що правоохоронці допомагають вийти з пошкодженої багатоповерхівки пораненим людям: "Тримайтеся за нас", – каже поліцейський до травмованої жінки, що сидить серед руїн.
Унаслідок вибуху зруйновано верхні поверхи. Під завалами опинилися люди,
– йдеться в офіційному повідомленні.
Зазначимо, що відео поширило Міністерство внутрішніх справ. У відомстві наголосили, що правоохоронці пліч-о-пліч працювали з медиками та рятувальниками: крім людей, допомагали також тваринам.
Що відбувалось на місці обстрілу після влучання дрона: дивіться відео МВС
Більше про це
Упродовж дня 23 лютого рятувальники, медики та поліцейські робили усе можливе, аби допомогти людям. Станом на 20:00 операція з порятунку – не завершена.
Далі про те, що відомо станом на цей час.
- Відомо про дві жертви, водночас дві людини перебувають у лікарні. Не виключено, що під завалами залишаються інші жителі багатоповерхівки. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
- Після вибуху виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники: росіяни зруйнували три квартири повністю, дві пошкодили. Також постраждали припарковані автомобілі.
- На місці працюють, крім рятувальників та поліції, представники Нацгвардії. Мешканцям надають психологічну допомогу. Також організували пункт обігріву.
- Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що російські окупанти здійснили атаку за допомогою безпілотників типу Shahed-136/131.
- Загалом внаслідок удару необхідно забезпечити новим житлом мешканців 18 квартир пошкодженого будинку. Йдеться про декілька десятків мирних людей.
- Влада міста оголосила 24 лютого днем жалоби у Дніпрі. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення це уже не перший такий випадок. Місто постійно під ворожим прицілом.