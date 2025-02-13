Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск

Российские войска ударили по промышленной зоне и частному сектору Краматорска. Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что сейчас последствия выясняются, а на месте работают все соответствующие службы.

Впоследствии он добавил, что в результате удара есть пострадавшие.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Журналисты "Донбасс Реалии" сообщили о раненом парне и разрушенных частных домах в городе, также пылает автомобиль. Издание опубликовало жуткие кадры с места атаки.

Россияне ударили по Краматорску / Фото: "Донбасс Реалии"

В городском совете отметили, что краматорцев, чье жилье пострадало, обеспечат временным расселением.

Важно! Для временного расселения необходимо обратиться по номеру телефона контакт-центра Краматорска – 099 099 1505.

К слову, 9 февраля Россия также цинично атаковала Краматорск и Константиновку. Тогда удар в Краматорске пришелся на гражданскую инфраструктуру, а 12 человек получили ранения.