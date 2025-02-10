К сожалению, известно об одном погибшем и нескольких раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова и Краматорской МВА Александра Гончаренко.
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Россияне бьют по гражданской инфраструктуре
По Константиновке оккупанты ударили 7 раз из авиации.
В результате обстрела травмы получили 5 человек.
Известно также о повреждении 127 объектов, в частности, фасадов многоквартирных и частных домов, гаражных помещений, легковых автомобилей, линий электросетей, газопровода, фасада отеля.
Последствия атаки по Константиновке / Фото Сергея Горбунова
Вечером этого же дня россияне также атаковали Краматорск. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру.
В городе известно об 1 погибшем и 9 раненых.
"Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – сообщил Александр Гончаренко.
Также на месте работают все коммунальные службы.