К сожалению, известно об одном погибшем и нескольких раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова и Краматорской МВА Александра Гончаренко.

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Россияне бьют по гражданской инфраструктуре

По Константиновке оккупанты ударили 7 раз из авиации.

В результате обстрела травмы получили 5 человек.

Известно также о повреждении 127 объектов, в частности, фасадов многоквартирных и частных домов, гаражных помещений, легковых автомобилей, линий электросетей, газопровода, фасада отеля.

Последствия атаки по Константиновке / Фото Сергея Горбунова

Вечером этого же дня россияне также атаковали Краматорск. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру.

В городе известно об 1 погибшем и 9 раненых.

"Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – сообщил Александр Гончаренко.

Также на месте работают все коммунальные службы.