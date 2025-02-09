В Донецкой области 9 февраля российский FPV-дрон атаковал спасателей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно об этом

Это произошло в Покровском районе во время возвращения после проведения аварийно-спасательных работ под обстрел с FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей.

В ГСЧС уточнили, что один спасатель предварительно получил контузию.

Сейчас его транспортируют в больницу,

– говорится в сообщении.

Экскаватор получил значительные повреждения. В частности, пострадало лобовое стекло.



В Донецкой области российский дрон атаковал спасателя / Фото ГСЧС Донецкой области

Россия постоянно атакует дронами гражданских. Часто враг целится в транспортные средства. В частности, российский дрон 30 января попал в авто общественной организации "База UА" во время эвакуации гражданских в Покровске. В результате вражеского удара 28-летний волонтер из Великобритании Эдвард потерял руку и ногу.