У Донецькій області 9 лютого російський FPV-дрон атакував рятувальників. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.
Дивіться також Споряджені ракетами: біля України зараз перебувають 18 Ту-95МС і Ту-160, – монітори
Що відомо про це
Це сталось у Покровському районі під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників.
У ДСНС уточнили, що один рятувальник попередньо отримав контузію.
Наразі його транспортують до лікарні,
– мовиться в повідомленні.
Екскаватор зазнав значних пошкоджень. Зокрема, постраждало лобове скло.
На Донеччині російський дрон атакував рятувальника / Фото ДСНС Донеччини
Росія постійно атакує дронами цивільних. Часто ворог цілить у транспорті засоби. Зокрема, російський дрон 30 січня влучив в авто громадської організації "База UА" під час евакуації цивільних у Покровську. Внаслідок ворожого удару 28-річний волонтер з Великої Британії Едвард втратив руку та ногу.