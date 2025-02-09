У Донецькій області 9 лютого російський FPV-дрон атакував рятувальників. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про це

Це сталось у Покровському районі під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників.

У ДСНС уточнили, що один рятувальник попередньо отримав контузію.

Наразі його транспортують до лікарні,

– мовиться в повідомленні.

Екскаватор зазнав значних пошкоджень. Зокрема, постраждало лобове скло.



На Донеччині російський дрон атакував рятувальника / Фото ДСНС Донеччини

Росія постійно атакує дронами цивільних. Часто ворог цілить у транспорті засоби. Зокрема, російський дрон 30 січня влучив в авто громадської організації "База UА" під час евакуації цивільних у Покровську. Внаслідок ворожого удару 28-річний волонтер з Великої Британії Едвард втратив руку та ногу.