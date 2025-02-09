Поблизу України літають літаки Росії, які вона використовує для обстрілів. Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

Дивіться також Трампу потрібно не просто закінчити війну, – Зеленський про план президента США

Що відомо про це

Моніторингові канали пишуть, що жодний Ту-160 не здійснював переліт на "Енгельс-2", а тим більше на авіабазу "Оленья".

Проте ввечері 8 лютого з 20:00 2 борти Ту-160 здійснили тренування в межах Саратовської області.

Що відомо про Ту-95

З моменту останнього оновлення інформації на авіабазі "Енгельс-2" прилітали 3 Ту-95МС для зарядки Х-101.

О 19:34 відмічено зліт 1 борта Ту-95МС з "Енгельс-2", який здійснює передислокацію на авіабазу "Оленья".

Тому 9 лютого відомо про мінімум 6 бортів Ту-95МС, які споряджені Х-101 та перебувають на "Оленьї".

Загальна кількість Ту-95МС та Ту-160 біля України станом на 8 лютого становила 18 одиниць.