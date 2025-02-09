Вблизи Украины летают самолеты России, которые она использует для обстрелов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Что известно об этом

Мониторинговые каналы пишут, что ни один Ту-160 не совершал перелет на "Энгельс-2", а тем более на авиабазу "Оленья".

Однако вечером 8 февраля с 20:00 2 борта Ту-160 осуществили тренировки в пределах Саратовской области.

Что известно о Ту-95

С момента последнего обновления информации на авиабазе "Энгельс-2" прилетали 3 Ту-95МС для зарядки Х-101.

В 19:34 отмечен взлет 1 борта Ту-95МС с "Энгельс-2", который осуществляет передислокацию на авиабазу "Оленья".

Поэтому 9 февраля известно о минимум 6 бортах Ту-95МС, которые снаряжены Х-101 и находятся на "Оленьей".

Общее количество Ту-95МС и Ту-160 возле Украины по состоянию на 8 февраля составило 18 единиц.