На жаль, відомо про одного загиблого та кількох поранених. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова та Краматорської МВА Олександра Гончаренка.

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Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі

По Костянтинівці окупанти вдарили 7 разів з авіації.

Унаслідок обстрілу травми отримали 5 людей.

Відомо також про пошкодження 127 об'єктів, зокрема, фасадів багатоквартирних та приватних будинків, гаражних приміщень, легкових автомобілів, ліній електромереж, газогону, фасаду готелю.

Наслідки атаки по Костянтинівці / Фото Сергія Горбунова

Увечері цього ж дня росіяни також атакували Краматорськ. Удар припав на цивільну інфраструктуру.

У місті відомо про 1 загиблого та 9 поранених.

"Постраждалим надається медична допомога", – повідомив Олександр Гончаренко.

Також на місці працюють усі комунальні служби.