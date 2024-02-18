Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал последствия российской агрессии. Напомним, что Россия атаковала Краматорск и Славянск ракетами вечером 17 февраля.

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Людей хотели спасти

Белошицкий заявил, что правоохранители вместе с работниками других служб и местными жителями пытались спасти людей из-под завалов в Краматорске.

Несколько экипажей патрульных работали вчера на месте поражения в Краматорске. Они одними из первых отправились к месту происшествия, где под завалами оказались люди, и начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций. Все – чтобы как можно быстрее найти живых людей,

– написал он.

Билошицкий поделился видео, которое засняла бодикамера одного из патрульных. На кадрах показаны первые минуты разбора завалов.

Первые минуты в Краматорске после вражеского обстрела: видео Патрульной полиции



Билошицкий сообщил о завершении поисковой операции. К сожалению, в результате российской атаки есть жертвы. В Славянске погиб один человек, в Краматорске – три.

Что известно о российской атаке