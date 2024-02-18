Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал последствия российской агрессии. Напомним, что Россия атаковала Краматорск и Славянск ракетами вечером 17 февраля.
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Людей хотели спасти
Белошицкий заявил, что правоохранители вместе с работниками других служб и местными жителями пытались спасти людей из-под завалов в Краматорске.
Несколько экипажей патрульных работали вчера на месте поражения в Краматорске. Они одними из первых отправились к месту происшествия, где под завалами оказались люди, и начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций. Все – чтобы как можно быстрее найти живых людей,
– написал он.
Билошицкий поделился видео, которое засняла бодикамера одного из патрульных. На кадрах показаны первые минуты разбора завалов.
Первые минуты в Краматорске после вражеского обстрела: видео Патрульной полиции
Билошицкий сообщил о завершении поисковой операции. К сожалению, в результате российской атаки есть жертвы. В Славянске погиб один человек, в Краматорске – три.
Что известно о российской атаке
- В субботу вечером, 17 февраля, Россия обстреляла ракетами Краматорск. Одна из них попала в частный дом.
- На момент атаки в здании находились три человека: 23-летний парень, его 46-летняя мама и, вероятно, бабушка. К сожалению, все они погибли.
- Также в тот же вечер Россия нанесла ракетный удар по Славянску. Оккупанты попали по зданию, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая.
- После этого в здании начался пожар. Утром на месте российской атаки нашли тело. Вероятно, это погиб сторож.