Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав наслідки російської агресії. Нагадаємо, що Росія атакувала Краматорськ та Слов'янськ ракетами ввечері 17 лютого.

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Людей хотіли врятувати

Білошицький заявив, що правоохоронці разом з працівниками інших служб та місцевими жителями намагалися врятувати людей з-під завалів у Краматорську.

Декілька екіпажів патрульних працювали вчора на місці ураження у Краматорську. Вони одними з перших вирушили до місця події, де під завалами опинилися люди, та почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій. Усе – аби якнайшвидше знайти живих людей,

– написав він.

Білошицький поділився відео, яке зняла бодікамера одного з патрульних. На кадрах показані перші хвилини розбору завалів.

Перші хвилини у Краматорську після ворожого обстрілу: відео Патрульної поліції



Білошицький повідомив про завершення пошукової операції. На жаль, внаслідок російської атаки є жертви. У Слов’янську загинула одна людина, у Краматорську – три.

Що відомо про російську атаку