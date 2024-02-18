Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав наслідки російської агресії. Нагадаємо, що Росія атакувала Краматорськ та Слов'янськ ракетами ввечері 17 лютого.
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Людей хотіли врятувати
Білошицький заявив, що правоохоронці разом з працівниками інших служб та місцевими жителями намагалися врятувати людей з-під завалів у Краматорську.
Декілька екіпажів патрульних працювали вчора на місці ураження у Краматорську. Вони одними з перших вирушили до місця події, де під завалами опинилися люди, та почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій. Усе – аби якнайшвидше знайти живих людей,
– написав він.
Білошицький поділився відео, яке зняла бодікамера одного з патрульних. На кадрах показані перші хвилини розбору завалів.
Перші хвилини у Краматорську після ворожого обстрілу: відео Патрульної поліції
Білошицький повідомив про завершення пошукової операції. На жаль, внаслідок російської атаки є жертви. У Слов’янську загинула одна людина, у Краматорську – три.
Що відомо про російську атаку
- У суботу ввечері, 17 лютого, Росія обстріляла ракетами Краматорськ. Одна з них влучила у приватний будинок.
- На момент атаки у будівлі перебували троє людей: 23-річний хлопець, його 46-річна мама та, ймовірно, бабуся. На жаль, всі вони загинули.
- Також того ж вечора Росія завдала ракетного удару по Слов'янську. Окупанти поцілили по будівлі, в якій розташовувались пункт незламності та соціальна їдальня.
- Після цього у будівлі почалася пожежа. Вранці на місці російської атаки знайшли тіло. Ймовірно, це загинув сторож.