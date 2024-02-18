Мовиться про встановлення типи двох російських ракет. Про це повідомила поліція Донецької області у неділю, 18 лютого.
Дивіться також Росія вдарила по Слов'янську і Краматорську: багато руйнувань, уже двоє загиблих
Вибухотехніки встановили типи ракет
Як розповіли правоохоронці, 17 лютого близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Станом на зараз відомо про типи двох із них.
Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М",
– йдеться у повідомленні поліції Донецької області.
Крім того, правоохоронці додали, що поліцейські-парамедики надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей до лікарні та допомагали розбирати завали.
Зауважимо, що кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено.
Що відомо про атаку по Краматорську та Слов'янську: основне
- О 19:40 17 лютого російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Слов'янська. Внаслідок атаки зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності й соціальна їдальня.
- За даними Донецької обласної прокуратури, у той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Ймовірно, його тіло вранці 18 лютого 2024 року виявили серед завалів рятувальники.
- Також вчора ворог вдарив ракетами по Краматорську. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, в якому перебували троє цивільних.
- Відомо, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. Під час пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.
- Також у прокуратурі зазначили, що до лікарні доставили подружжя пенсіонерів – чоловік 78 років і дружина 75 років. Вони зазнали травм, перебуваючи у власній оселі.
- Уламками засобів ураження та вибуховими хвилями пошкоджено більш ніж 20 домогосподарств і автомобіль.
- Прокурори вже вживають всі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками. Так, здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.