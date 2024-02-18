Мовиться про встановлення типи двох російських ракет. Про це повідомила поліція Донецької області у неділю, 18 лютого.

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Вибухотехніки встановили типи ракет

Як розповіли правоохоронці, 17 лютого близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Станом на зараз відомо про типи двох із них.

Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М",

– йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

Крім того, правоохоронці додали, що поліцейські-парамедики надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей до лікарні та допомагали розбирати завали.

Зауважимо, що кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено.

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