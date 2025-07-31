Сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Что известно об ударе по Краматорску?

Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. Днем 31 июля под ударом оказался центр Краматорска в Донецкой области.

Предварительно – российский удар по жилой застройке в центре Краматорска,

– говорится в сообщении.

После взрыва на месте удара поднялся столб дыма. Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадали люди. В городском совете призвали находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, 22 июля российские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Краматорске. В результате вражеской атаки погиб ребенок, ранения получили 8 человек. На месте удара возник пожар.