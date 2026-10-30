В день рождения мужа: Россия убила в Кременчуге мать близнецов

Как сообщила в социальных сетях сестра погибшей Инна Солошенко, трагедия произошла в день, когда муж Анны отмечал свой 35-летний юбилей. На момент взрыва женщина находилась дома вместе с сыновьями-близнецами 2016 года рождения и маленькой племянницей.

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Что известно о трагедии в Кременчуге

По информации местного журналиста Владимира Булашева, женщина успела прикрыть собственным телом дочь своей сестры. Благодаря ее самопожертвованию ребенок остался жив.

После обстрела всех троих детей экстренно доставили в больницу. Медики осмотрели пострадавших и оказали им всю необходимую помощь, угрозы их жизни пока нет.

Сестра погибшей посвятила Анне трогательный пост и публично пообещала взять под опеку ее сыновей.

Я сделаю все для твоих детей, чтобы они были счастливы! Я обещаю тебе быть рядом с твоими детьми!– написала Инна Солошенко.

Теплыми воспоминаниями о погибшей матери поделилась также кременчугский фотограф Юлия Дубина, которая опубликовала фотографии семьи.

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Человек с огромным сердцем. Всегда позитивная. Невероятная мама, жена. Я не хочу в это верить. Ты навсегда в наших сердцах– отметила она.

Дату и время прощания с Анной семья сообщит позже.

Напомним, что 29 октября российская армия провела атаку на Кременчуг двумя крылатыми ракетами "Бандероль". Попадания зафиксировали в частном секторе и на территории между многоэтажными домами.

В результате обстрела погибли три человека. Число раненых возросло до 32 человек, среди которых 6 детей.

В связи с гибелью мирных жителей 30 октября в Полтавской области объявили день траура.