У день народження чоловіка: Росія вбила у Кременчуці маму близнюків

Як повідомила у соціальних мережах сестра загиблої Інна Солошенко, трагедія сталася в день, коли чоловік Анни святкував своє 35-річчя. На момент вибуху жінка перебувала вдома разом із синами-близнюками 2016 року народження та маленькою племінницею.

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Що відомо про трагедію у Кременчуці

За інформацією місцевого журналіста Володимира Булашева, жінка встигла прикрити власним тілом доньку своєї сестри. Завдяки її самопожертві дитина залишилася живою.

Після обстрілу всіх трьох дітей екстрено доправили до лікарні. Медики оглянули потерпілих і надали їм усю необхідну допомогу, загрози їхньому життю наразі немає.

Сестра загиблої присвятила Анні зворушливий допис і публічно пообіцяла взяти під опіку її синів.

Я зроблю все для твоїх дітей, щоб вони були щасливі! Я тобі обіцяю бути поруч з твоїми дітьми!– написала Інна Солошенко.

Теплими спогадами про загиблу матір поділилася також кременчуцька фотографиня Юлія Дубина, яка оприлюднила світлини родини.

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Людина з величезним серцем. Завжди позитивна. Неймовірна мама, дружина. Я не хочу вірити в це. Ти назавжди в наших серцях– зазначила вона.

Дату та час прощання з Анною родина має повідомити згодом.

Нагадаємо, що 29 жовтня російська армія атакувала Кременчук двома крилатими ракетами "Бандероль". Влучання зафіксували у приватному секторі та на території між багатоповерхівками.

Унаслідок обстрілу загинули троє людей. Кількість поранених зросла до 32 осіб, серед яких 6 дітей.

Через загибель мирних жителів 30 жовтня на Полтавщині оголосили день жалоби.