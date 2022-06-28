Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Глава МВД продемонстрировал журналистам образцы ракеты Х-22, которые кафиры запустили по Кременчугу.

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Украина соберет все доказательства очередного российского преступления

Денис Монастырский отметил, что в Кременчуг прибыла генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, чтобы своими глазами увидеть последствия ракетного удара оккупантов по торговому центру. Монастырский и Венедиктова поговорили о сборе доказательств очередного российского преступления, которые международные институты привлекут к материалам расследования.

Кроме того, глава МВД рассказал, что российские кафиры запустили по торговому центру 900 килограммов взрывчатки с помощью ракеты Х-22. Министр подчеркнул, что этот удар является очередным преступлением россиян против мирного населения Украины и подчеркнул, что российский диктатор Путин не остановится, потому мир должен это понимать.

Мы никогда не простим это преступление, потому что оно целенаправленно против гражданского населения Украины. Весь мир должен понимать, что в таком случае Путин не остановится перед границами других государств,

– подчеркнул Монастырский.

Удар по ТЦ в Кременчуге: главное

27 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге ракетами, запущенными с территории Курской области.

Первым кадры с последствиями обстрела опубликовал президент Владимир Зеленский . Глава государства подчеркнул, что ТЦ не представлял никакой военной угрозы для оккупантов, однако их злит даже то, что украинцы в такое сложное время пытаются жить нормальной жизнью.

В результате российского удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 115 спасателей и 20 единиц техники.

Для ликвидации последствий в Кременчуг оперативно направили пожарных и скорые из близлежащих районов.

В России начали цинично врать о якобы "постановлении" трагедии и о том, что ТЦ на самом деле не работал.

В результате ужасного российского преступления погибли мирные жители. По состоянию на 17:00 28 июня известно 18 погибших и 24 раненых . Поисково-спасательная операция продолжается. В городе объявлен трехдневный траур по погибшим.

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