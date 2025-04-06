Об этом рассказывает 24 Канал. Западные посольства в Украине выразили соболезнования и присоединились к трауру по жертвам жестокого российского удара по жилому кварталу Кривого Рога, в результате которого погибли девять детей.

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Западные посольства выразили соболезнования после удара по Кривому Рогу

Посольства Литвы и Италии сообщили, что приспустили государственные флаги в знак солидарности с Украиной. Литовские дипломаты заявили, что их страна вместе с Украиной будет делать все возможное для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

Литва вместе с Украиной сделает максимум возможного, чтобы привлечь Россию к ответственности за все ее отвратительные преступления против Украины,

– отметили в посольстве Литвы.

Итальянские дипломаты также выразили глубокие соболезнования.

Мы присоединяемся к трауру Украины по многим невинными жертвами, среди которых много детей, погибших в результате жестокого российского удара по Кривому Рогу. Мы рядом с Украиной в поисках путей к справедливому миру,

– говорится в заявлении посольства Италии.

Флаги приспустили также перед посольствами Франции и Германии. Канадские дипломаты решительно осудили российские удары по гражданским целям, в частности по детским площадкам и жилым домам.

Осуждаем Россию за умышленное поражение гражданских целей, таких как детские площадки и жилые дома,

– заявили в канадском посольстве.

Министр иностранных дел Норвегии, Эспен Барт Эйде, также выразил обеспокоенность.

Решительно осуждаем ужасные удары РФ по Украине, произошедшие в последние дни. Удары по жилым кварталам Кривого Рога и Харькова вписываются в очень тревожную тенденцию ударов по жилым районам,

– заявил Эйде.

Все западные посольства подчеркнули свою поддержку Украине и заявили о готовности содействовать в достижении справедливого мира.