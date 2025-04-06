Про це розповідає 24 Канал. Західні посольства в Україні висловили співчуття та приєдналися до трауру за жертвами жорстокого російського удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.

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Західні посольства висловили співчуття після удару по Кривому Рогу

Посольства Литви та Італії повідомили, що приспустили державні прапори на знак солідарності з Україною. Литовські дипломати заявили, що їх країна разом з Україною робитиме все можливе для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за її злочини.

Литва разом з Україною зробить максимум можливого, щоб притягнути Росію до відповідальності за всі її огидні злочини проти України,

– зазначили у посольстві Литви.

Італійські дипломати також висловили глибоке співчуття.

Ми приєднуємося до трауру України за багатьма невинними жертвами, серед яких багато дітей, які загинули внаслідок жорстокого російського удару по Кривому Рогу. Ми поруч з Україною в пошуках шляхів до справедливого миру,

– йдеться у заяві посольства Італії.

Прапори приспустили також перед посольствами Франції та Німеччини. Канадські дипломати рішуче засудили російські удари по цивільних цілях, зокрема по дитячих майданчиках та житлових будинках.

Засуджуємо Росію за навмисне ураження цивільних цілей, таких як дитячі майданчики і житлові будинки,

– заявили в канадському посольстві.

Міністр закордонних справ Норвегії, Еспен Барт Ейде, також висловив стурбованість.

Рішуче засуджуємо жахливі удари РФ по Україні, що стались останніми днями. Удари по житлових кварталах Кривого Рогу і Харкова вписуються у дуже тривожну тенденцію ударів по житлових районах,

– заявив Ейде.

Всі західні посольства підкреслили свою підтримку Україні та заявили про готовність сприяти в досягненні справедливого миру.