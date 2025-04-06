Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар першого заступника начальника Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського в ефірі телемарафону.

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У якому стані постраждалі під час атаки на Кривий Ріг

Цинічним ударом Росія вбила 18 мирних мешканців Кривого Рогу.

Половина жертв російської атаки – це діти віком від 3 до 17 років.

Загалом станом на 6 квітня відомо про 75 постраждалих. Наразі 37 перебувають у медичних установах області.

Юрій Яндульський розповів, що 19 людей залишаються у важкому стані, 4 із них – діти.

2 найтяжчих пацієнтів довелося доправити до Дніпра.

"Усім необхідним медики забезпечені, люди отримують необхідну медичну допомогу", – розповів заступник начальника Дніпропетровської ОВА.

Містяни у п'ятницю активно відгукнулися на прохання здати донорську кров. Тож наразі лікарні забезпечені нею в повному об'ємі.