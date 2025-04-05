Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кривом Роге

Медики рассказали журналистам, что после удара баллистикой в одну из больниц Кривого Рога доставили 38 человек. Пострадавшие имели преимущественно взрывные и осколочные ранения.

По словам врачей, раненые поступали в медучреждение с повреждениями костей, туловища, внутренних органов.

По состоянию на этот час у нас находится 24 человека в стационаре, среди них – 15 тяжелых. Всего доставили 38 человек. К сожалению, два ребенка погибли, мы не смогли их спасти. И один человек сразу погиб в операционной. Тяжелая черепно-мозговая травма,

– объяснил врач Сергей.

Четырех детей, которых госпитализировали после оказания помощи впоследствии перевели в детские больницы: их состояние было очень тяжелым.

Сейчас угроза для жизни сохраняется у двух женщин и одного мужчины, который находится в коме. Для большинства других пострадавших, к счастью, угроза уже прошла.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара. Светлая и вечная память.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большей площади и большего количества людей.

Председатель Совета безопасности города Александр Вилкул рассказал, что вражеский "Искандер" взорвался в воздухе.