Логика повышения ударов по Украине

Никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России. Это невозможно оценить иначе. Удар 4 апреля – это ответ Марко Рубио по поводу истинных намерений Кремля.

Так же не преследуют никаких военных целей ежедневные удары по жилым домам в Харькове. Это беспощадный террор города, обеспечивающий устойчивость всего левого берега. Не сломав Харьков, Путин не может достичь своих политических целей. Отсюда и эти зверства, чтобы сломать волю. Повышение интенсивности ударов России по Днепру – в этой же логике.

Владимир Путин – международный преступник и террорист. Люди, которых он посылает на переговоры, – это представители террориста, даже если они с гарвардским и стенфордским дипломом. С ними можно и следует вести переговоры об освобождении заложников, предусматривая меры защиты против рецидивов террора.

Маркетинговая стратегия россиян

Говорить с ними о бизнесе бесполезно. Пока у них будет возможность сеять страх, они будут продавать страх – это их главный товар и одновременно маркетинговая стратегия.

Инструментарий борьбы с террористами известен, ничего нового не придумали. Их надо физически лишить возможности сеять страх. В идеале – физически прикончить. Все остальное – или временные подготовительные меры для устранения террористов, или иллюзии.

Тем, кто заговорил о необходимости "возвращения России" – в футбол, оперу, бизнес, политический диалог и т.д. – надо помочь трезво оценить последствия.

Вы "возвращаете" террористов, которые убивают детей ракетами и дронами в песочницах, на качелях, в кроватках. Террористов, которые не наказаны. Подкрепляете ролевую модель террористического государства.