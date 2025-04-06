Логіка підвищення ударів по Україні

Жодних військових цілей такі удари не переслідують. Мета одна – зламати особисто Зеленського, бо це його рідне місто. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

До теми Це розкриває справжню мету удару по Кривому Рогу, – майор запасу про специфіку касетної ракети

Вбивство дітей на майданчику – це воєнний злочин та тероризм з боку Росії. Це неможливо оцінити інакше. Удар 4 квітня – це відповідь Марко Рубіо з приводу справжніх намірів Кремля.

Так само не переслідують жодних військових цілей щоденні удари по житлових будинках у Харкові. Це нещадний терор міста, що забезпечує стійкість всього лівого берега. Не зламавши Харків, Путін не може досягти своїх політичних цілей. Звідси і ці звірства, щоб зламати волю. Підвищення інтенсивності ударів Росії по Дніпру – у цій самій логіці.

Владімір Путін – міжнародний злочинець та терорист. Люди, яких він посилає на переговори, – це представники терориста, навіть якщо вони з гарвардським та стенфордським дипломом. З ними можна і слід вести переговори про звільнення заручників, передбачаючи заходи захисту проти рецидивів терору.

Маркетингова стратегія росіян

Говорити з ними про бізнес марно. Поки в них буде можливість сіяти страх, вони продаватимуть страх – це їхній головний товар і водночас маркетингова стратегія.

Інструментарій боротьби з терористами відомий, нічого нового не придумали. Їх треба фізично позбавити можливості сіяти страх. В ідеалі – фізично прикінчити. Усе решта – або тимчасові підготовчі заходи для усунення терористів, або ілюзії.

Тим, хто заговорив про необхідність "повернення Росії" – у футбол, оперу, бізнес, політичний діалог тощо – треба допомогти тверезо оцінити наслідки.

Ви "повертаєте" терористів, які вбивають дітей ракетами та дронами у пісочницях, на гойдалках, у ліжечках. Терористів, які не покарані. Підкріплюєте рольову модель терористичної держави.