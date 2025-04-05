На данный момент известно о более полусотни раненых и 16 погибших, среди которых – шестеро детей. Очевидцы и пострадавшие рассказали детали страшного удара по городу, передает 24 Канал со ссылкой на Cуспильне.

Смотрите также Били по "совещанию ВСУ и НАТО": в России цинично оправдали удар по Кривому Рогу

"Видела, как детей выносили без сознания"

Одна из пострадавших – госпожа Нина. На момент взрыва женщина находилась у окна в своей квартире. Ей стеклом порезало несколько пальцев. В доме повылетали все окна и балкон.

Женщина рассказывает, что сначала услышала гул, а потом взрыв. Все произошло так быстро, что она даже до двери не успела добежать. "После взрыва были очень страшные крики", – сказала она.

Госпожа Нина делится пережитым: смотрите видео

Роман с семьей в момент атаки находился дома. Осколки стекла порезали его сыну лицо и шею. У мальчика было очень сильное кровотечение. Мужчина тоже вспомнил, что времени спрятаться не было. "Был хлопок, одна секунда – и все", – сказал он.

Роман рассказывает о ранении сына: смотрите видео

Семья Ирины в тоже в момент атаки была дома. Рассказала, что у детей был шок, в квартире все повылетало. Муж бросился на помощь раненым соседям.

Видела, как детей выносили без сознания. Мы и сами часто гуляем на той детской площадке, а сегодня на больничном. Там всегда много детей, он популярный здесь,

– поделилась женщина.

Ирина говорит, что атакованная детская площадка была очень популярной: смотрите видео

Еще одна девушка, которая проживает неподалеку от места ракетного удара, рассказывала, что в момент попадания она спала. Когда проснулась, увидела, что все окна выбиты, а вокруг люди кричат от ужаса. В квартире все разбито вдребезги. Ее мама с сестрой – в Польше, поэтому наводить порядок в квартире помогают родственники.

Последствия удара россиян: смотрите видео

На видео ниже местные женщины рассказывают о пережитом. Одна из них говорит, что была на улице вместе с соседкой, когда россияне ударили ракетой. Женщины упали на землю в разные стороны. Одной удалось уцелеть, а другая получила ранения и умерла. Ее внучку тоже убили возле кафе.

Это была наша любимая соседка Маша: смотрите видео