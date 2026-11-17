Несмотря на попытки противника защитить мост с моря и суши всеми средствами ПВО, украинские военные прорвали оборону противника. О последствиях этого в эфире 24 Канала рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскандер Бариев.

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Почему оккупанты не смогут быстро отремонтировать мост

Он подчеркнул, что точное комбинированное поражение переправы стало показательным ляпасом для российского диктатора.

Бариев отметил, что систематические воздушные атаки не позволят захватчикам подвести тяжелые плавучие краны и быстро смонтировать уничтоженные конструкции, как это происходило ранее. Последствия ночного поражения носят стратегический характер:

Полный коллапс судоходства: обломки пролета заблокировали Керчь-Еникальский канал, перерезав сообщение Черного моря с Азовским, а также бассейнами Дона и Волги, что наносит удар по экспорту и экономике РФ.

обломки пролета заблокировали Керчь-Еникальский канал, перерезав сообщение Черного моря с Азовским, а также бассейнами Дона и Волги, что наносит удар по экспорту и экономике РФ. Уязвимость сухопутного маршрута: так называемая альтернативная трасса "Новороссия", на которую россияне направляют потоки, находится под постоянным огневым контролем дальнобойных беспилотников.

так называемая альтернативная трасса "Новороссия", на которую россияне направляют потоки, находится под постоянным огневым контролем дальнобойных беспилотников. Политический провал Кремля: уничтожение мостовой арки продемонстрировало полную неспособность армии оккупантов гарантировать безопасность главного символа аннексии полуострова.

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Эскандер Бариев о разрушительных последствиях атаки на Крымский мост: видео

Паника среди россиян и ситуация на рынке жилья

Из-за проблем со снабжением ситуация в Крыму стремительно ухудшается, что сопровождается системными перебоями с электричеством, дефицитом топлива и водоснабжения. Такие условия вызвали растерянность среди приезжих граждан России.

Предложение на рынке недвижимости Крыма сейчас значительно превышает спрос. Это явный признак того, что россияне и коллаборационисты уже думают, как избавиться от жилья и быстро уехать с полуострова– отметил Бариев.

В то же время проукраинские граждане, находящиеся в условиях оккупации, ожидают деоккупации полуострова и возвращения украинской власти.

Ранее сообщалось, что из-за повторных ночных попаданий деформированная автомобильная арка моста обрушилась ла в воду, перекрыв фарватер.