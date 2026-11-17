Попри намагання ворога захистити міст з моря та суходолу всіма засобами ППО, українські військові пробили ворожу оборону. Про наслідки цього в ефірі 24 Каналу розповів голова Кримськотатарського ресурсового центру Ескандер Барієв.

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Чому окупанти не зможуть швидко полагодити міст

Він наголосив, що точне комбіноване ураження переправи стало показовим ляпасом для російського диктатора.

Барієв зауважив, що систематичні повітряні атаки не дозволять загарбникам підігнати важкі плавкрани та швидко змонтувати знищені конструкції, як це відбувалося раніше. Наслідки нічного ураження мають стратегічний характер:

Повний колапс судноплавства: уламки прольоту заблокували Керч-Єнікальський канал, перерізавши сполучення Чорного моря з Азовським, а також басейнами Дону й Волги, що б'є по експорту та економіці РФ.

уламки прольоту заблокували Керч-Єнікальський канал, перерізавши сполучення Чорного моря з Азовським, а також басейнами Дону й Волги, що б'є по експорту та економіці РФ. Вразливість сухопутного маршруту: так звана альтернативна траса "Новоросія", на яку росіяни спрямовують потоки, перебуває під постійним вогневим контролем далекобійних безпілотників.

так звана альтернативна траса "Новоросія", на яку росіяни спрямовують потоки, перебуває під постійним вогневим контролем далекобійних безпілотників. Політичний провал Кремля: знищення мостової арки продемонструвало повну нездатність армії окупантів гарантувати безпеку головного символу анексії півострова.

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Ескандер Барієв про нищівні наслідки атаки на Кримський міст: відео

Паніка серед росіян і ситуація на ринку житла

Через проблеми з постачанням ситуація в Криму стрімко погіршується, що супроводжується системними перебоями зі світлом, дефіцитом пального та водопостачання. Такі умови викликали розгубленість серед приїжджих громадян Росії.

Пропозиція на ринку нерухомості Криму зараз значно перевищує попит. Це чіткий індикатор того, що росіяни та колаборанти вже думають, як позбутися житла та швидко виїхати з півострова– зазначив Барієв.

Водночас проукраїнські громадяни в окупації очікують на деокупацію півострова та повернення української влади.

Раніше повідомлялося, що через повторні нічні влучання деформована автомобільна арка мосту впала у воду, перекривши фарватер.