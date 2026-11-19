Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, поврежденная железнодорожная конструкция расположена перед автомобильной и физически перекрывает путь ремонтникам. Из-за этого захватчики оказались в технологическом тупике.

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В чем проблема?

Эксперт пояснил, что у россиян нет никакой технической возможности установить новую арку на автомобильном прогоне, пока стоит железнодорожное сооружение.

Получается, что арка железнодорожного моста мешает, и за ней невозможно установить автомобильный мост. Другого варианта нет, кроме как им самим демонтировать железнодорожный мост, чтобы добраться до автомобильного– подчеркнул Лакийчук.

У россиян проблемы из-за ударов по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, под прицельные удары попала вообще вся логистическая система захватчиков в регионе. Энергомост через Керченский пролив получил существенные повреждения из-за попадания в подстанцию на Таманском берегу. В то же время паромная переправа полностью прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий и активности украинских беспилотников.

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Альтернативный путь вдоль Азовского моря также находится под постоянным огневым контролем. За неделю наши бойцы поразили несколько мостов между Таганрогом и Мариуполем. Зона огневого поражения украинских подразделений уже достигает береговой линии Азовского моря– отметил военный эксперт.

Добавим, что Силы обороны в ночь на 19 ноября вновь нанесли удар по Крымскому мосту ракетами "Нептун" и другими средствами поражения. Известно, что удалось поразить район арки и железнодорожных путей. Ранее арка автомобильного моста погрузилась в воду.