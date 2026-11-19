Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. За його словами, пошкоджена залізнична конструкція розташована перед автомобільною та фізично перекриває шлях ремонтникам. Через це загарбники опинилися у технологічному глухому куті.

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У чому проблема?

Фахівець пояснив, що росіяни не мають жодної технічної змоги встановити нову арку на автомобільному прогоні, доки стоїть залізнична споруда.

Виходить так, що арка залізничного моста перешкоджає і за нею не можна встановити автомобільний міст. Іншого варіанту немає, як їм самим демонтувати залізничний міст, щоб добратися до автомобільного– наголосив Лакійчук.

У росіян проблеми через удари по Кримському мосту: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, під прицільні удари потрапила взагалі вся логістична система загарбників у регіоні. Енергоміст через Керченську протоку зазнав суттєвих пошкоджень через влучання по підстанції на Таманському березі. Водночас поромна переправа повністю припинила роботу через несприятливі погодні умови та активність українських безпілотників.

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Альтернативний шлях уздовж Азовського моря також під постійним вогневим контролем. За тиждень наші бійці уразили кілька мостів між Таганрогом та Маріуполем. Зона вогневого ураження українських підрозділів уже сягає урізу води Азовського моря– зазначив військовий експерт.

Додамо, Сили оборони в ніч на 19 листопада знову вдарили по Кримському мосту ракетами "Нептун" та іншими засобами ураження. Відомо, що вдалося влучити в районі арки та залізничних колій. Раніше арка автомобільного мосту впала у воду.