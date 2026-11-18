Удар по Крымскому мосту – чрезвычайно успешная операция Сил обороны Украины. Ее можно поставить в один ряд с операцией "Паутина", когда было сбито огромное количество российских бомбардировщиков.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, это просто филигранная операция Сил обороны Украины. Подготовка к ней длилась долго. А один из первых этапов начался еще весной.

Чрезвычайно успешная операция

Как подчеркнул Жмайло, уже тогда Силы обороны выпаливали логистические пути врага над Херсонской и Запорожской областями. Параллельно удалось выбивать значительное количество российской ПВО.

У россиян начались проблемы с ПВО. Значительная часть была сосредоточена именно в районе Крымского моста и Керчи. То, как мы сейчас уничтожаем их НПЗ, показывает, что им не хватает средств ПВО,

– отметил Жмайло.

Для проведения операции использовались альтернативные каналы связи из-за очередных сложностей с Starshield. Украинские силы прощупывали коридоры и запустили большой запас дронов, чтобы российская противовоздушная оборона не успела вовремя перезарядиться.

Эксперт раскрыл детали удара по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала

Удар наносился мощными ракетами непосредственно по аркам моста. Учитывая конструкцию сооружения, требовалась ювелирная точность: отклонение даже на метр в сторону означало бы падение ракеты в воду.

Как отметил Жмайло, по неофициальной информации, операция могла состояться еще в конце лета. Сейчас же пораженный Крымский мост и горящие российские нефтеперерабатывающие заводы не дают Путину возможности находиться в сильной позиции накануне встреч с Трампом и Си.