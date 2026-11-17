Последствия разрушения Крымского моста / Российские СМИ
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео поражения Крымского моста. В результате атаки часть конструкций автомобильной части моста обрушилась в воду.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, на обнародованном видео запечатлены точные удары беспилотных аппаратов непосредственно в зоне крепления металлических арок.
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Что заявили в СБУ?
По данным СБУ, операцию провели спецназовцы Центра специальных операций "Альфа". Для поражения автомобильной части моста они применили ракеты-дроны "Паляница".
Эксклюзивное видео поражения Крымского моста от СБУ смотрите здесь:
На обнародованном видео запечатлен момент поражения сооружения, взрывы вблизи металлических арок и разрушение конструкций, которые впоследствии упали в воду.
На протяжении многих лет Кремль называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи. Теперь вместо символа российского величия – разрушенные конструкции на морском дне. СБУ уже в четвертый раз развеяла миф о недосягаемости и неуязвимости моста
В спецслужбе добавили, что хвастовство российской противовоздушной обороны и сооружение новых защитных барьеров не способны уберечь ключевые объекты захватчиков от тщательно спланированных украинских ударов.
Прогнозы
Как уже сообщалось на нашем сайте, спецоперация по поражению переправы длилась около месяца и состояла из семи этапов, в ходе которых последовательно ликвидировались вражеские системы противовоздушной обороны.
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