Наслідки руйнування Кримського мосту / Російські ЗМІ
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео ураження Кримського мосту. Унаслідок атаки частина конструкцій автомобільної частини мосту обвалилася у воду.
Як повідомили в Службі безпеки України, на оприлюдненому відео зафіксовано точні удари безпілотних апаратів безпосередньо в зоні кріплення металевих арок.
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Що заявили у СБУ?
За даними СБУ, операцію провели спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа". Для ураження автомобільної частини мосту вони застосували ракети-дрони "Паляниця".
Ексклюзивне відео ураження Кримського мосту від СБУ дивіться тут:
На оприлюдненому відео зафіксовано момент ураження споруди, вибухи поблизу металевих арок та руйнування конструкцій, які згодом упали у воду.
Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об'єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте перекреслила міф про недосяжність та невразливість мосту
У спецслужбі додали, що вихваляння російської протиповітряної оборони та спорудження нових захисних бар'єрів не здатні вберегти ключові об'єкти загарбників від ретельно спланованих українських ударів.
Прогнози
Як уже повідомлялося на нашому сайті, спецоперація з ураження переправи тривала близько місяця та налічувала сім етапів, під час яких послідовно ліквідовували ворожі системи протиповітряної оборони.
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