Повреждения значительные: в сети появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Спутниковые снимки Крымского моста, поврежденного 16 ноября / GettyImages
После ночной атаки беспилотников на Крымский мост 16 ноября в сети появились спутниковые снимки поврежденной конструкции. На фото видно, что автомобильная арка моста изменила наклон.
Об этом сообщил телеграм-канал "Абсолютно надежный источник".
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Что известно о последствиях атаки?
В результате атаки беспилотников на Крымский мост 16 ноября повреждения получили три участка переправы. Речь идет о двух частях дорожного полотна и арке моста, которая, по сообщениям мониторинговых каналов, изменила свое положение.
Спутниковые фото Крымского моста / "Абсолютно надежный источник"
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Особое внимание привлекает повреждение арки, ведь она является частью несущей конструкции моста. По оценкам авторов мониторинговых сообщений, повторные попадания в этот участок могут иметь более серьезные последствия и угрожать устойчивости пролета.
В то же время официального подтверждения характера и масштабов всех трех повреждений пока нет.
Добавим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что повреждения моста оцениваются как незначительные. В то же время российская сторона сообщила о проведении оценки последствий атаки.
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