Пошкодження значні: у мережі з'явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Про це повідомив телеграм–канал "Абсолютно надійне джерело".

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Що відомо про наслідки атаки?

Унаслідок атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада пошкоджень зазнали три ділянки переправи. Йдеться про дві частини дорожнього полотна та арку мосту, яка, за повідомленнями моніторингових каналів, змінила своє положення.

Супутникові фото Кримського моста / "Абсолютно надійне джерело"

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Особливу увагу привертає пошкодження арки, адже вона є частиною несучої конструкції мосту. За оцінками авторів моніторингових повідомлень, повторні влучання в цю ділянку можуть мати серйозніші наслідки та загрожувати стійкості прольоту.

Водночас офіційного підтвердження характеру та масштабів усіх трьох пошкоджень наразі немає.

Додамо, що речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту оцінюють як незначні. Водночас російська сторона повідомила про проведення оцінки наслідків атаки.