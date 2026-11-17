Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. Это серьезный удар по диктатору Путину, который готовится к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где должна состояться встреча с Трампом и Си.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, это не просто "дипломатический фингал" для диктатора, но и действительно болезненный для него удар. Ведь он превратил обычную переправу в сакральный символ имперских амбиций.

Удар по имиджу Путина

Как подчеркнул Подорожний, вся эта ситуация будет унизительной для Путина. Особенно замечательно, что это произошло именно накануне важной для него встречи.

Это, знаете, как из короны Британской империи вынуть самый большой бриллиант и именно с этой короной выйти к публике. Почему? Потому что сам Путин превратил Крымский мост в символ аннексии и агрессии,

– подчеркнул Подорожний.

По словам политтехнолога, во время саммита в Китае все международные игроки будут осознавать, что "король голый". Несмотря на это, российская сторона все равно будет пытаться имитировать присутствие и вес полноценного третьего полюса мира.

Политтехнолог прокомментировал удар по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала

Удар по Крымскому мосту

В результате ночной атаки на Крымском мосту обрушилась автомобильная арка, поэтому враг понес колоссальные убытки. Также аналитики отмечали, что точным ударом Силы обороны " выбили козырь из рук " российского лидера непосредственно перед важными международными переговорами.