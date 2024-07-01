Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что попадание, вероятно, было в пусковые установки "Шахедов". Именно этот район россияне часто используют для атак на Украину.

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Цель удара на Крым

По словам Свитана, рядом с Балаклавскими бухтами расположены российские подводные лодки. Кроме этого, в районе Балаклавы оккупанты прячут российско-иранские или российско-китайские расчеты для пусков "Шахедов". Это одно из мест расположения российских войск и место, откуда оккупанты запускают дроны для атак на Украину.

Это как раз одна из наших основных задач. То есть уничтожение этих пусковых установок. Я думаю, что как раз по ним был нанесен удар,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Местная оккупационная власть, как всегда заявляет о том, что российское "пе-ве-о" якобы сбило все ракеты. Впрочем, пока официальных подтверждений этому нет.