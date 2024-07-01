Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що влучання, ймовірно, було в пускові установки "Шахедів". Саме цей район росіяни часто використовують для атак на Україну.

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Ціль удару на Крим

За словами Світана, поруч з Балаклавськими бухтами розташовані російські підводні човни. Крім цього, в районі Балаклави окупанти ховають російсько-іранські чи то російсько-китайські розрахунки для пусків "Шахедів". Це одне з місць розташування російських військ та місце, звідки окупанти запускають дрони для атак на Україну.

Це якраз одне з наших основних завдань. Тобто знищення цих пускових установок. Я думаю, що якраз по них був завданий удар,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Місцева окупаційна влада, як завжди заявляє про те, що російське "пе-ве-о" буцімто збило всі ракети. Втім, наразі офіційних підтверджень цьому немає.