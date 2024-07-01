Це сказав в ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал. Він нагадав росіянам, що у Криму є дуже багато військових об'єктів.

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Росіяни їдуть у Крим задарма

Плетенчук зауважив, що зараз їдуть відпочивати в тимчасово окупований Росією Крим переважно бюджетники.

"Вчора було достатньо порожньо на пляжах, попри вихідний. Але так само після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в'їзд. Тому можна сказати, що, по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає ця галузь в Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купує їхнє підприємство або бюджет. Тому наповнюють вони туристами Крим в адміністративно-командний спосіб. А що таке для росіянина "шара" – можна поїхати і під обстріли", – зазначив речник ВМС ЗСУ.

Втім, він наполегливо радить російським туристам покинути Крим і не їхати туди взагалі. Причина – ворожі військові об'єкти, які Україна у спокої не залишить.

Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів. Ніхто в спокої їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. До речі, щодо тих відпочивальників, які постраждали в єдиному кейсі, який влаштували самі росіяни. Там показово, що всі потерпілі, про яких вже відомо, не були кримчанами. Вони туди, як кажуть в Росії, "панаєхалі",

– додав Плетенчук.

До слова, 23 червня через роботу російської ППО у Криму на пляжі загинули та постраждали люди. Так званий російський "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв прозвітував про загибель двох дітей та одного дорослого, а кількість поранених сягнула майже до 100 людей.

На це відреагували у ГУР та зауважили, що Росія повинна сама захищати населення на окупованих територіях.