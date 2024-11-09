Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Оккупанты могли ударить по городу КАБ-1500.

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Что известно об ударе по Купянску

Около 11:00 9 ноября российские военные нанесли очередной авиационный удар по Купянску.

В результате удара были повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения. Также разрушено 15 гаражей. 61-летний мужчина получил ранения.

Последствия атаки на Купянск / Фото Харьковской областной прокуратуры

В результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты ударили по городу КАБ-1500. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.