Военный эксперт Андрей Крамаров объяснил 24 Каналу, какое оружие целесообразнее использовать ВСУ для того, чтобы одним ударом уничтожить железнодорожный узел россиян в Токмаке.

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Удар по логистическому узлу

Появилась информация, что, вероятно, в ночь на 11 октября южнее Токмака взорвался российский военный эшелон.

В настоящее время Вооруженные Силы имеют много целей, которые будут удобнее для поражения HIMARS. Ими украинские военные сейчас приоритетно отрабатывают по укреплениям, живой силе и технике окупантов.

Когда мы получили достаточное количество снарядов для HIMARS, чтобы ими отрабатывать по технике врага, мы начали получать прекрасные результаты по ее уничтожению. Это и есть фактически цель, против которой должна работать осколочно-фугасная ракета М31,

– сказал военный эксперт.

Ракетой М31 разбивать железнодорожный узел в Токмаке возможно, но это не совсем тот тип боеприпаса, который будет эффективно выполнять такие задачи. А вот если на "Рамштайне" Украине дадут вожделенные ракеты ATACMS с наименьшей дальностью 140 километров, тогда уже можно будет говорить о том, что ВСУ получили средство, которым эффективно можно разбить логистическое сообщение.

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Многие говорят, что нам нужны на 270 – 300 километров. Нет. 4 из 5 типов боевой части ракеты ATACMS – это кассетные боевые части разных типов. Например, если таким типом ракеты ударить по логистическому узлу в Токмаке, когда россияне туда подтянут с боеприпасами, то одним точным попаданием можно разбить группировку россиян в Токмаке", – добавил Крамаренко.

Какая ракета уничтожит логистику россиян в Токмаке: смотрите видео

Ситуация в Запорожском направлении