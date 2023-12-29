Это дерево посадили во Львове в память об украинском бойце Руслане Степуле, погибшем в 2014 году.

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Удар по стойкости и памяти

Из-за атаки россиян 29 декабря фрагмент их ракеты разрушил дерево, напоминавшее о солдате Руслане Степуле, которого оккупанты убили в начале АТО.

О том, что молодое дерево в память Степулы уничтожила вражеская ракета, сообщила пресс-секретарь Западного территориального управления Нацгвардии Украины Алина Новикова.

Она отметила, что это дерево напоминало горожанам о подвиге и жертве, которую приносят наши защитники ради воли и независимости.

Сегодняшний удар по Львову – это не только удар по гражданской и критической инфраструктуре города. Это удар по нашей стойкости и нашей памяти,

– отметила Новикова.

Что известно о погибшем бойце Украины

Степула Руслан Иванович погиб при выполнении боевого задания – в бою с российским диверсионным подразделением. Его похоронили в родном селе Котельники Бучачского района Тернопольской области.

Указом президента Украины №282/2015 от 23 мая 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Вражеская атака на Львов: коротко