Це дерево посадили у Львові в пам’ять про українського бійця Руслана Степули, який загинув у 2014 році.
Дивіться також Влучання у будинки, заклади охорони здоров'я, освіти: все про масовану комбіновану атаку Росії
Удар по стійкості і пам'яті
Через атаку росіян 29 грудня фрагмент їхньої ракети зруйнував дерево, що нагадувало про солдата Руслана Степулу, якого окупанти вбили на початку АТО.
Про те, що молоде дерево в пам'ять Степули знищила ворожа ракета, повідомила прессекретарка Західного територіального управління Нацгвардії України Аліна Новікова.
Вона зазначила, що це дерево нагадувало містянам про подвиг і жертву, котру приносять наші захисники заради волі та незалежності.
Сьогоднішній удар по Львову це не лише удар по цивільній і критичній інфраструктурі міста. Це удар по нашій стійкості і нашій пам’яті,
– зазначила Новікова.
Що відомо про полеглого захисника України
Степула Руслан Іванович загинув під час виконання бойового завдання – у бою з російським диверсійним підрозділом. Його поховали в рідному селі Котельники Бучацького району Тернопільської області.
Указом президента України №282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).
Ворожа атака на Львів: коротко
- Російські військові під ранок атакували "Шахедами" Львівську область. Спершу було відомо про роботу ППО у Яворівському районі. Проте за деякий час надійшла інформація про те, що у самому Львові лунають вибухи.
- Мер Львова зазначив, що за попередньою інформацією більш як 10 "Шахедів" атакували Львівщину. Він зазначив про загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у Львові.
- Згодом керівник ЛОВА Максим Козицький уточнив, що під час нічної повітряної тривоги Львівщину атакували 14 безпілотників типу "Шахед", 8 з яких воїни ПвК "Захід" знищили.