Це дерево посадили у Львові в пам’ять про українського бійця Руслана Степули, який загинув у 2014 році.

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Удар по стійкості і пам'яті

Через атаку росіян 29 грудня фрагмент їхньої ракети зруйнував дерево, що нагадувало про солдата Руслана Степулу, якого окупанти вбили на початку АТО.

Про те, що молоде дерево в пам'ять Степули знищила ворожа ракета, повідомила прессекретарка Західного територіального управління Нацгвардії України Аліна Новікова.

Вона зазначила, що це дерево нагадувало містянам про подвиг і жертву, котру приносять наші захисники заради волі та незалежності.

Сьогоднішній удар по Львову це не лише удар по цивільній і критичній інфраструктурі міста. Це удар по нашій стійкості і нашій пам’яті,

– зазначила Новікова.

Що відомо про полеглого захисника України

Степула Руслан Іванович загинув під час виконання бойового завдання – у бою з російським диверсійним підрозділом. Його поховали в рідному селі Котельники Бучацького району Тернопільської області.

Указом президента України №282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Ворожа атака на Львів: коротко