В результате удара по Львову в городе повреждены гражданские дома. По состоянию на 8:12 количество пострадавших составляет 35 человек, погибших – 3.

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Что рассказывают местные о последствиях удара

Один из жителей указывает на то, что в результате российской атаки в доме фактически нет крыши.

Я думал, что это одна пробоина, но посечена вся крыша,

– поделился местный житель.

Местные об ударе по Львову: смотрите видео

Другой местный житель Тарас Белей показал последствия российской атаки в его доме. Один из обломков попал в его дом.

Парень поделился, что в момент взрыва находился рядом с папой, после того, как все начало осыпаться, они со всех ног двинулись в подвал.

Заметим, что в результате удара по Львову есть задержка в движении поездов в области. Также есть изменения в движении общественного транспорта, перекрыто несколько улиц.