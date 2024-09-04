Внаслідок удару по Львову у місті пошкоджені цивільні будинки. Станом на 8:12 кількість постраждалих становить 35 осіб, загиблих – 3.

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Що розповідають місцеві про наслідки удару

Один з мешканців вказує на те, що внаслідок російської атаки в будинку фактично немає даху.

Я думав, що то одна пробоїна, але посічений весь дах,

– поділився місцевий мешканець.

Місцеві про удар по Львову: дивіться відео

Інший місцевий мешканець Тарас Белей показав наслідки російської атаки в його домі. Один з уламків влучив у його будинок.

Хлопець поділився, що в момент вибуху перебував поруч з татом, після того, як все почало осипатися, вони щодуху рушили до підвалу.

Зауважимо, що внаслідок удару по Львову є затримка у русі поїздів в області. Також є зміни у русі громадського транспорту, перекрито декілька вулиць.