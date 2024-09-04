Во Львове захватчики убили 7 человек, среди них целая семья, в том числе 7-летняя Эмилия. Впрочем, очевидно, это вовсе не повод для граждан России, чтобы сдержать свою радость по поводу воздушной атаки на Украину. Они кровожадно злорадствуют в соцсетях.

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Как россияне реагируют на трагедию во Львове

Центр стратегических коммуникаций выделил основные нарративы, которые выдвигают "простые россияне". Так, они пытаются отбелить свою оккупационную армию, заявив, что якобы по жилым домам во Львове ударила украинская ПВО. Также они стремятся скрыть правду о том, что под обстрелами их войска гибнут обычные люди и семьи. Они убеждают себя и мир, что якобы удар пришелся по "очередным западным гостям". Кроме того, россияне повторяют заезженный нарратив о том, что от их атак страдают "нацисты". "Логово бандеровцев пылало в результате ночной "денацификации", – цинично уверяют жители страны-агрессора.

Реакции "простых россиян" на обстрел Львова 4 сентября / Фото Spravdi

Во всех этих реакциях нет ничего нового, но это должен слышать, читать и видеть каждый – как в Украине, так и за ее пределами. Это – откровенный и циничный рашизм, которому не нужен мир,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

К слову, мэр Львова назвал фамилии всех погибших в результате атаки 4 сентября.