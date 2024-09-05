Во время массированной атаки утром 4 сентября Россия ударила по Львову. В результате вражеского обстрела погибли 7 человек.

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Люди несут цветы

К дому, где погибли люди, жители города несут цветы, свечи и детские игрушки. Таким образом здесь чтят память о погибших. 5 сентября было объявлено днем траура.

Люди несут к дому цветы: смотрите фото Александра Стасишина

Россия атаковала Львов ударными дронами типа "Шахед", а также гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" с самолета МиГ-31К.

Городской голова Андрей Садовый сообщил, что в городе повреждено более 50 объектов, в частности историческое наследие, две школы и медицинские учреждения, а также много домов осталось без окон.